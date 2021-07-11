منوعات

عرض حذاء العداء الكندي هاري جيروم للبيع في المزاد العلني

تم النشر منذُ 40 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت دار سوذبيز للمزادات عن عرض حذاء رياضي انتعله العدّاء الكندي هاري جيروم في أولمبياد طوكيو 1964 وحقق به الميدالية البرونزية للبيع في مزادٍ علني سيقام يوم 23 يوليو الجاري.

وقال دار المزادات الشهير إنّ هذا الحذاء من صنع بيل بويرمان أحد مؤسسي شركة نايك، وشارك به العداء الكندي في سباق ال100 متر.

وتوقعت دار سوذبيز بأنّ يباع الحذاء المميز بسعر يتراوح ما بين 800 ألف دولار و1.2 مليون دولار أمريكي، وبأنّ يحطم الرقم القياسي لأعلى حذاء رياضي للعدائين في العالم.

يذكر أنّ المزاد الذي سينطلق يوم 23 يوليو ويستمر حتى 23 أغسطس الجاري سيشهد بيع أكثر من 50 قطعة من الأحذية المميزة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك