عرض حذاء العداء الكندي هاري جيروم للبيع في المزاد العلني

أعلنت دار سوذبيز للمزادات عن عرض حذاء رياضي انتعله العدّاء الكندي هاري جيروم في أولمبياد طوكيو 1964 وحقق به الميدالية البرونزية للبيع في مزادٍ علني سيقام يوم 23 يوليو الجاري.

وقال دار المزادات الشهير إنّ هذا الحذاء من صنع بيل بويرمان أحد مؤسسي شركة نايك، وشارك به العداء الكندي في سباق ال100 متر.

وتوقعت دار سوذبيز بأنّ يباع الحذاء المميز بسعر يتراوح ما بين 800 ألف دولار و1.2 مليون دولار أمريكي، وبأنّ يحطم الرقم القياسي لأعلى حذاء رياضي للعدائين في العالم.

يذكر أنّ المزاد الذي سينطلق يوم 23 يوليو ويستمر حتى 23 أغسطس الجاري سيشهد بيع أكثر من 50 قطعة من الأحذية المميزة.

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