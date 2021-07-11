وائل جسار يستعد لإحياء حفل في مصر بمناسبة العيد

كشف الفنان اللبناني وائل جسار عن استعداده لإحياء حفل فني في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسكندرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الفنان اللبناني إنّ الحفل سيقام يوم 22 يوليو الجاري، وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدّ النجم اللبناني بأنّه سيقدم خلال الحفل باقة من الأغاني الرائعة التي يحبها جمهوره.

وكان وائل جسار قد أكدّ في تصريحات استعداه لطرح أغنية عيان التي كتبها محمد القباني ولحنها محمد يحيى، ووزعها أسامة عبد الهادي.

وقال النجم اللبناني إنّه لا يفكر حالياً في إصدار ألبوم كامل، وأوضح بأنّ الوقت الحالي هو عصر الأغاني السينغل، وبأنّ سوق الغناء العربي أصبح لا يتقبل الألبوم في ظل انتشار السوشيال ميديا.

يذكر أنّ أغنية ولا في الأحلام كانت آخر أعمال النجم اللبناني، وطرحها على طريقة الفيديو وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً.

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