“أيه أو سي” التايوانية تطلق شاشة مميزة وهذه مواصفاتها

أزاحت شركة أيه أو سي التايوانية الستار عن شاشة جديدة متعددة الاستخدامات مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها I1601P.

وزودت الشركة الصينية شاشتها الجديدة بلوحة قياس 15.6 بوصة، بدقة وضوح 1920*1080 بيكسل، ودرجة سطوع 220 قنديلةم2.

وتتميز الشاشة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان sRGB ونطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة 47%، وبتلبيتها متطلبات عشاق الألعاب بفضل استجابتها السريعة، حيث تصل نسبة الاستجابة من الرمادي إلى الرمادي 4 ملليثانية، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 60 هرتز.

وستحتوي الشاشة على منفذ USB-C، منفذ USB-C، ومنفذ HDMI 1.2.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر شاشتها الجديدة التي ستطرحها في الأسواق العالمية خلال شهر أغسطس الجاري.

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