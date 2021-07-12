شركة OnePlus تؤكد أن سماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Buds Pro قادمة قريباً

تشتهر شركة OnePlus بطلب المساعدة من أجل اختبار منتجاتها قبل إطلاقها رسمياً للأسواق. حيث يقوم مجموعة من المستخدمين المختارين – المحظوظين بالطبع – باختبار المنتج وتجربته وإعطاء تعليقات للشركة حوله. حيث أعلنت OnePlus عن افتتاح جولة جديدة من الاختبارات تحت شعار Labs من أجل اختبار منتجاتها الجديدة من قِبل المجتمع التقني.

اتضح أن منتجات OnePlus الجاهزة للاختبار هي هاتف OnePlus Nord 2 المنتظر، وسماعة الأذن اللاسلكية OnePlus Buds Pro. على مر السنين كانت شركة OnePlus تطرح سماعات أذن لاقت إقبال كبير وخاصة من أصحاب الميزانيات المتوسطة والاقتصادية. ولكنها لم تتمكن قط من منافسة السماعات الاحترافية مثل سماعة سامسونج جالكسي Buds Pro أو آبل AirPods Pro، ولكن يبدو أن هذا هو الوقت المناسب للدخول في المنافسة واكتساب حصة أكبر من هذا السوق.

للأسف ليس لدينا أي معلومات أو تفاصيل عن سماعة OnePlus Buds Pro سوى أنها قادمة خلال وقت قريب جداً، ربما يمكن لأي شخص الاستفادة من برنامج الاختبار الجديد والتواصل مع الشركة ليكون أحد المختبرين ويحصل على معلومات جديدة حولها.

كل ما عليك فعله هو التقدم للاختبار في يوم 17 يوليو القادم وبعد ذلك تقوم الشركة بمراجعة المتقدمين للاختبار وتحديد فئة معينة منهم وإرسال المنتجات إليهم في يوم 22 يوليو. بالتأكيد سيكون معظم هؤلاء من أصحاب القنوات على يوتيوب وأصحاب الحسابات الشهيرة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولكن هذا مجرد اعتقاد وليس تأكيد.

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سماعة OnePlus Buds Pro جاهزة فعلاً للشحن إلى الأسواق التجارية، وربما موعد إطلاقها هو نفس موعد وصول المنتجات إلى مجموعة المستخدمين الذين سيقومون باختبار المنتجات. على كل حال سيكون كل شيء واضح خلال 22 يوليو القادم. نأمل أن نحصل على سماعة أذن لاسلكية احترافية قادرة على منافسة الرواد في هذه الصناعة والأهم من كل شيء أن تكون بسعر منافس.