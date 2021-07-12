تحديث iOS 15 – كيفية نسخ النصوص من الصور بسهولة؟

تحديث iOS 15 يحتوي على ميزة مهمة تعرف باسم النص الحي Live Text وهذه الميزة تتيح للنظام التعرف على النصوص داخل الصور مع إمكانية نسخها ولصقها في أي مكان آخر. في هذا المقال سوف نتعرف على كيفية عمل ذلك بعد التحديث إلى iOS 15 (وأيضاً iPadOS 15 ).

كيفية نسخ النصوص من أي صورة على الايفون والايباد؟

بعد التحديث إلى iOS 15 أو iPadOS 15 سوف يستطيع الايفون والايباد التعرف على النصوص باستخدام تطبيق الكاميرا عند توجيه الكاميرا إلى أي مشهد به نص مكتوب.

سوف تظهر أيقونة النص الحي Live Text تلقائياً أسفل تطبيق الكاميرا بمجرد اكتشاف أي نص داخل المشهد، وعند الضغط عليه سوف يتم تجميد الصورة مع السماح لك باختيار النص الذي تريد مع إمكانية نسخه أو مشاركته.

هذا فيما يتعلق بتطبيق الكاميرا الذي يتيح التعرف على النصوص داخل المشاهد بدون حتى الحاجة إلى التقاط الصور.

في تطبيق الصور يمكن أيضاً نسخ أي نص من أي صورة سواء قمت بحفظها من الإنترنت أو قمت بالتقاطها من الكاميرا بالطريقة الآتية:

افتح تطبيق الصور واختر أي صورة تحتوي على مجموعة من النصوص أو الأرقام مثل صفحة كتاب أو قائمة طعام في مطعم.

قم بتكبير الصورة بإصبعك على موضع النصوص إن كان النص صغيراً.

قم بالضغط مطولاً على النص وسوف تلاحظ تظليل النص، قم بتحديد ما تود نسخه بعلامة التظليل.

قم بعدها بلصق النص في المكان الذي تريد.

يجب أن ننوه أن تلك الميزة تستطيع التعرف أيضاً على النصوص المكتوبة بخط اليد، وبالإضافة إلى النسخ يمكن أيضاً عمل أشياء أخرى مثل البحث في القاموس، الترجمة من خلال تطبيق الترجمة الافتراضي في النظام، وغير ذلك.

بالإمكان أيضاً التعرف على النصوص في تطبيقات أخرى مثل متضفح سفاري وتطبيق الملاحظات وغير ذلك، أي أنها شاملة للنظام ككل.