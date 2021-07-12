نسخة نادرة من لعبة سوبر ماريو تُباع بسعرٍ قياسي

شهدت دار “هيريتيج أوكشنز” الأمريكية للمزادات بيع خرطوشة نادرة للعبة سوبر ماريو بمبلغٍ قياسي وصل إلى 1.5 ملايين دولار أمريكي.

وقال الناطق الرسمي باسم الدار، في مدينة دالاس الأمريكية، إيريك برادلي، إنّها أول لعبة تُباع بهذا السعر المرتفع.

وأشار إلى أنّ خرطوشة سوبر ماريو 64 تعود للعام 1996، وأكدّ أنّها النسخة الأولى التي تستخدم فيها تقنية الأبعاد الثلاثية.

وتعدّ لعبة سوبر ماريو من أشهر الألعاب بتاريخ نينتندو، وقد حققت نجاحًا كبيرًا بفضل شخصية ماريو المميزة.

يُذكر أنّ دار “هيريتيج أوكشنز” للمزادات شهد، قبل أيام قليلة، بيع خرطوشة للعبة الفيديو “ذي لينجد أوف زيلدا”، مقابل 870 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى بيعه في أبريل الماضي خرطوشة للعبة سوبر ماريو بروس مقابل 600 ألف دولار

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