“البنت القوية” لوائل كفوري تحقق مليون مشاهدة بيومٍ واحد!

حقق الفنان اللبناني وائل كفوري نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة “البنت القوية”، التي طرحها على قناته الرسمية في “يوتيوب”، واستطاعت تحقيق مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها.

وساهمت الأغنية الجديدة في تصدّر الفنان اللبناني الترند على يوتيوب في لبنان، وذلك بسبب كلماتها وألحانها، التي حملت طابعًا من الفرح والسعادة.

وترك عشاق وائل كفوري مجموعةً كبيرةً من التعليقات الإيجابية حول الأغنية، أكدّوا خلالها سعادتهم بها، وبإحساس وائل كفوري فيها.

وأغنية “البنت القوية”، من كلمات وألحان وسيم عساف، وتوزيع عمار صباغ، وتسجيل استوديو الملحن ملحم أبو شديد.

يُذكر أنّ النجم اللبناني أطلق في وقتٍ سابق أغنية “كلنا مننجز”، التي كانت تتر مسلسل “داون تاون”، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، ساعده على تصدر منصة “أنغامي” للأغنيات الأكثر استماعًا في لبنان.

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