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اليابان تنجح في تلقيح 75% من المسنّين ضد “كورونا”

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الحكومة اليابانية عن قيامها بتطعيم 75% من المسنّين، الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، بالجرعة الأولى من لقاحات “كورونا”.

وقالت مصدرٌ مسؤولٌ في الحكومة إنّ 26,9 مليون مسنٍّ حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”، حتى يوم 10 يوليو الجاري منهم 12,6 مليون مسنٍّ حصلوا على جرعتيْن من اللقاح.

وأشار المصدر إلى أنّ العاصمة طوكيو قامت بتطعيم 74,99% من المسنّين بالجرعة الأولى، في حين حصل 47,61% على الجرعتيْن.

وأكدّ المصدر سعي الحكومة لتطعيم جميع المسنّين في البلاد، قبل نهاية العام الجاري.

يُذكر أنّ بلاد الشمس سجلّت أكثر من 821 ألف إصابة بـ”كورونا”، توفي منهم أكثر من 14 ألف شخص.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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