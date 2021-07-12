“نوكيا” تطلق سماعة جديدة بميزة إلغاء الضوضاء

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن سماعة جديدة، بميزة إلغاء الضوضاء النشطة أطلقت عليها Nokia BH-805.

وجاءت هذه السماعة بتصميم مشابه لتصميم سماعة Nokia Lite، بمحرك 13 مم.

وقالت الشركة الفنلندية إنّ سماعتها الجديدة ستعمل على تعديل وضبط الضوضاء في البيئة المحيطة بالمستخدم حتى 25 ديسيبل.

وزودت الشركة الفنلندية سماعتها الجديدة بنمط Ambient، الذي يُساعد المستخدم على سماع الأصوات المحيطة به.

وتحتوي حافظة السماعة على بطارية بسعة 400 ميلي أمبير، وبطارية بسعة 45 ميلي أمبير للسماعة تجعلها تعمل لمدة خمس ساعات متواصلة، و20 ساعة مع الحافظة.

وتدعم السماعة تقنية الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، والبلوتوث، وتتوفر في الأسواق باللونيْن الأزرق والأسود.

يُذكر أنّ الشركة الفنلندية ستَطرح سماعتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 118 دولارًا أمريكيًا.

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