أبرز 10 هواتف تتمتع بأطول عمر للبطارية في عام 2021

أبرز 10 هواتف تتمتع بأطول عمر للبطارية ستجعلك في غنى تام عن الاضطرار لشحن الهاتف مرات متتالية على مدار اليوم. ولحسن الحظ أن هناك العديد والعديد من الهواتف الذكية التي تتمتع بــ “عمر” بطارية طويل جداً والتي لديها القدرة على العمل المتواصل لمدة يومان بل وأحياناً أكثر من ذلك دون أن تضطر على شحنها.

ولكن دعونا نكون عمليين بشكل أكبر، فنحن كل ما نتطلع له هو هاتف ذكي قادر على العمل المتواصل لمدة يوم واحد كامل قبل أن نضطر على شحنه ونحن ذاهبين إلى النوم، أليس كذلك؟

في حين أن هناك العديد من الهواتف الذكية التي تتمتع بسعات شحن ضخمة جداً مثل 7000 ميللي أمبير ولكننا لن ننظر لهذه الهواتف، والسبب في ذلك أن سعة البطارية لا يمكنها تحديد عدد ساعات العمل المتواصل على أرض الواقع، بل ينبغي النظر إلى الهواتف الذكية التي كان لديها القدرة “فعلياً” على العمل لأطول فترة زمنية ممكنة قبل أن نضطر على شحنها.

وفي سياق هذا الحدث قررنا أن نعتمد على مراجعات بعض مواقع الطرف الثالث مثل Tom`s Hardware و GSMArena و Tom`s Guide ونرى بأنفسنا ما هي الهواتف التي كانت لديها القدرة على العمل المتواصل لمدة 11 ساعة أو أكثر.

1- Moto G Power 2020

هاتف Moto G Power من الهواتف التي أطلقتها شركة موتورولا العام الماضي ولكنه لا يزال صاحب أطول عمر للبطارية حتى هذه اللحظة. سعر الهاتف على موقع أمازون 219$ دولار أمريكي فقط. وبالرغم من ذلك هذا “الوحش” قادر على العمل لمدة 16 ساعة و 10 دقائق.

بطارية الهاتف بسعة 5000 ميللي أمبير. بالتأكيد هو ليس ذاك الهاتف الذي يتمتع بمزايا تقنية متطورة في خصائص الكاميرا أو حتى مزايا الشحن فائق السرعة. ولكن من خلال فترة عمل الهاتف المتواصلة يتبين لنا أنك “حرفياً” لن تحتاج لشحن الهاتف إلا عند ذهابك إلى الفراش في نهاية اليوم، وفي رأيي الشخصي هذا كافياً جداً من أجل شراء هاتف عملي.

2- Moto G Power 2021

حسناً، طراز العام الحالي لم يختلف كثيراً عن طراز العام الماضي، ولكن في الحقيقة هو أفضل من ناحية السعر “189$ دولار أمريكي” ولكنه قادر على الصمود لمدة زمنية تخطت 14 ساعة عمل. هناك طرازان من الهاتف أحدهما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجارام أو 4 جيجارام. ولكن من الأفضل أن تذهب مع طراز 4 جيجارام لأنه أفضل في سعة التخزين وستكون فرصتك أفضل في تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب من خلاله.

3- RedMagic 6

من خلال مراجعات Tom`s Guide فلقد تبين لنا أن هاتف شركة Nubia استطاع الصمود لمدة 13 ساعة و 20 دقيقة. ولكونه هاتف مخصص للألعاب فكان لديه القدرة على تشغيل الألعاب لمدة 11 ساعة و 49 دقيقة متواصلة. نعتقد أن هذه الفترة الزمنية أكثر من كافية لأي نوع من الاستخدامات القاسية والثقيلة على مدار اليوم.

4- LG V60 ThinQ 5G

للأسف الشديد هواتف LG على وجه التحديد تواجه العديد من الانتقادات ولأسباب كثيرة. ولكن ينبغي أن نعترف بأن هاتف LG V60 استطاع حرفياً أن يحطم الرقم القياسي في عمر البطارية بزمن 12 ساعة و 46 دقيقة. ومع ذلك سرعة الشحن كانت مثالية، حيث يستطيع اكتمال 50% من شحن البطارية في فترة زمنية مقدارها 30 دقيقة فقط وسعر الهاتف حالياً 403$ دولار أمريكي على موقع أمازون.

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5- Asus ROG Phone 5

هذا هو الهاتف الذي تتمنى امتلاكه لو كنت من عشاق الألعاب. يستطيع هاتف ROG Phone 6 العمل المتواصل لمدة 12 ساعة و 23 دقيقة، ولكنه من هواتف الفئة العليا التي تتمتع بشاشة مذهلة وقوة صاروخية على صعيد مستوى الأداء. مما يعني أنك ستدفع الكثير للحصول عليه. سعر الهاتف حالياً على موقع أمازون في حدود 640$ دولار أمريكي.

6- Samsung Galaxy A52 5G

هاتف Galaxy A52 هو إحدى أفضل هواتف الفئة المتوسطة وأخر سعر له على أمازون كان في نطاق 350$ دولار أمريكي. استطاع الهاتف أن يستمر لفترة زمنية طويلة جداً وصلت حتى 12 ساعة و 19 دقيقة. ولكن الشاحن المُرفق مع الهاتف بقدرة 15 واط فقط، في حين أن الهاتف قادر على الشحن بسرعة 25 واط. للأسف الجانب السلبي الوحيد هو الشاحن المُرفق.

7- Moto G Stylus

Moto G Stylus بسعر لا يتجاوز 225$ قادر على العمل لمدة 12 ساعة و 13 دقيقة. للأسف الهاتف يتطلب فترة زمنية طويلة من أجل عمليات الشحن، ولكن بطبيعة الحال أنت لن تضطر على شحنه إلا في نهاية اليوم. وبالتأكيد لن ننسى ميزة دعم القلم الضوئي حيث يسمح لك بالكتابة والرسم على الشاشة بسهولة. يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية 4 جيجارام وسعة تخزين 128 جيجابايت ومعالج كوالكم Snapdragon 665 مما يسمح بسهولة تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب الحديثة بسهولة.

8- Motorola edge

هاتف Motorola edge بسعر 449$ دولار أمريكي قادر على العمل المتواصل لمدة 12 ساعة و 12 دقيقة. ولكن عند تفعيل معدل تحديث 90Hz هبطت الفترة الزمنية حتى 11 ساعة و 35 دقيقة وهي فترة زمنية لا بأس بها على الإطلاق من أجل تشغيل الألعاب الحديثة والاستمتاع بها على مدار اليوم بسهولة شديدة.

9- Samsung Galaxy S20 Ultra

لا يزال سعر الهاتف مرتفع على موقع أمازون ولكنه كان قادراً على تخطي 11 ساعة و 50 دقيقة بسهولة أثناء تمكين معدل تحديث 60Hz. بالتأكيد هاتف سامسونج غني عن التعريف، فهو يحتوي على كاميرا احترافية عالية الجودة ويمتاز بأداء مثالي على صعيد مستوى الأداء في الألعاب وتعدد المهام.

10- OnePlus Nord N10 5G

بالرغم أن هاتف OnePlus Bord N10 يعمل بشبكة الجيل الخامس 5G إلا أنها لم يكن لديها أي تأثير على عمر بطاريته. كان الهاتف قادراً على العمل لمدة 11 ساعة و 48 دقيقة. بالرغم من ذلك سعر الهاتف على موقع أمازون 229$ دولار أمريكي فقط. سرعة الشحن كانت جيدة جداً من خلال المراجعات واتضح أنه من الممكن شحن 68% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط.