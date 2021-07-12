تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – تطبيقات مميزة و عروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق سمع لي لاختبار حفظك للقرآن الكريم

سمعلي هو ببساطة التطبيق الأول والوحيد الذي يمكّنك من اختبار حفظك لآيات القرآن الكريم عن طريق التسميع، سيقوم النظام بالاستماع لتسميعك ومساعدتك في حال نسيت الكلمة التالية أو أطلت السكوت كما أنه يصوبك عند وقوعك في الخطأ كأن تتلو آية في غير موقعها مثلاً.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق عداد الخطوات Art+Steps

هو تطبيق مميز يقوم بعد الخطوات التي تخطوها على مدار اليوم، وكلما حققت الهدف اليومي للخطوات سوف تظهر لك لوحة أو عمل فني مشهور كنوع من المكافأة المعنوية على إنجازك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق GoodPencil للتدوين والكتابة بصيغة PDF

هو تطبيق يساعدك على كتابة وتدوين ما تريد من الأفكار والخواطر والملاحظات الشخصية أو الدراسية بقلم ابل او بإصبعك او أي قلم آخر على شاشة الايفون والايباد والتعديل عليها وحفظها بصيغة PDF لسهولة مشاركتها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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ويدجت الملاحظات Remember

هل تستخدم الملاحظات اللاصقة Sticky Notes حتى تساعدك على تذكرالأشياء المهمة، تطبيق Remember سوف يجلب لك تلك الخاصية على الايفون والايباد في صورة ويدجت مميز.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق PortraitAI – صورك بلوحة فنية

هو تطبيق يساعدك على تحويل صورك إلى لوحات فنية وكأنها مرسومة بريشة فنان في القرن الثامن عشر الميلادي، التطبيق يعمل بشكل أفضل مع الصور الشخصية “البورتريه”.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Voscreen تعلم الإنجليزية بسهولة

هو تطبيق يساعدك على تعلم اللغة الإنجليزية بسهولة من خلال مقاطع الكارتون وأجزاء مقتطعة من الأفلام الشهيرة، قم باختيار مستواك في اللغة وسيعرض لك التطبيق المقاطع المناسبة لك.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق EveryMovie ترشيحات الأفلام

هل تود مشاهدة فيلم مميز ولا تعرف على وجه التحديد ماذا تشاهد؟ هذا التطبيق سوف يساعدك على اختيار الأفلام المناسبة لك وفقاً للنوع الذي تريد وسنة الإصدار والتقييم وما إلى ذلك.



السعر : تحميل مجاني