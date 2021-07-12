منوعات

دومينوز بيتزا في اليابان تعتذر بعد إطلاقها بيتزا إيطالية إنجليزية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثار فرع دومينوز بيتزا في اليابان جدلاً كبيراً بعدما أطلق طبقاً مشتركاً من أشهر أكلتين في إيطاليا وإنجلترا قبل نهائي اليورو الذي جرى يوم أمس.

حيث أعلن الفرع عن بيتزا جديدة مزينة بشرائح السمك والبطاطا التي تعد أشهر أكلة في بريطانيا.

ويبدو أنّ هذا الطبق أثار غضب أحد الزبائن الذي رأى بأنّ هذا الطبق يهين كل من إيطاليا وإنجلترا، ونشر تغريدةً على تويتر احتج من خلالها على الأمر، وقال إنّ هذه البيتزا غير أصلية.

وحظيت التغريدة بانتشار كبير، وتسببت بانتقادات كبيرة للفرع الياباني وهذا ما دفع الفرع الياباني لتقديم اعتذار، حيث قال في تغريدةٍ رد بها على المتابع: نأسف لأنّ بيتزا والبطاطا المقلية لدينا تسبب في الكثير من المتاعب، نعتقد إنّها لذيذة للغاية، وإذا كنت في اليابان وترغب بالتحدي فأخبرنا بذلك.

يذكر أنّ المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا عرفت تتويج المنتخب الإيطالي باللقب الثاني في تاريخه بالمسابقة بعد تغلبه على إنجلترا صاحبة الأرض والجمهور بركلات الترجيح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الغباء يكتسح معظم الزوجات ـ والازواج يشتكون من عدم نضج تفكير زوجاتهم :-

    – الكثير من الأزواج ـ يشتكون من أكل طلبيات البيتزا وفشل زوجاتهم في تحضير الطعام في البيت ـ حيث يشترى الزوج البيتزا أسبوعيا ـ
    بينما يكون قد أنفق على تحضير المطبخ والفرن والثلاجة ومعدات الطبخ لزوجته …!! وفي نهاية الأمر يجد زوجته فاشلة ولا تستطيع تحضير الطعام له ولأبناءه ..!!!

    رد