دومينوز بيتزا في اليابان تعتذر بعد إطلاقها بيتزا إيطالية إنجليزية

أثار فرع دومينوز بيتزا في اليابان جدلاً كبيراً بعدما أطلق طبقاً مشتركاً من أشهر أكلتين في إيطاليا وإنجلترا قبل نهائي اليورو الذي جرى يوم أمس.

حيث أعلن الفرع عن بيتزا جديدة مزينة بشرائح السمك والبطاطا التي تعد أشهر أكلة في بريطانيا.

ويبدو أنّ هذا الطبق أثار غضب أحد الزبائن الذي رأى بأنّ هذا الطبق يهين كل من إيطاليا وإنجلترا، ونشر تغريدةً على تويتر احتج من خلالها على الأمر، وقال إنّ هذه البيتزا غير أصلية.

وحظيت التغريدة بانتشار كبير، وتسببت بانتقادات كبيرة للفرع الياباني وهذا ما دفع الفرع الياباني لتقديم اعتذار، حيث قال في تغريدةٍ رد بها على المتابع: نأسف لأنّ بيتزا والبطاطا المقلية لدينا تسبب في الكثير من المتاعب، نعتقد إنّها لذيذة للغاية، وإذا كنت في اليابان وترغب بالتحدي فأخبرنا بذلك.

يذكر أنّ المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا عرفت تتويج المنتخب الإيطالي باللقب الثاني في تاريخه بالمسابقة بعد تغلبه على إنجلترا صاحبة الأرض والجمهور بركلات الترجيح.

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