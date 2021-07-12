ظافر عابدين يؤكد وجود جزء ثالث من مسلسل عروس بيروت

كشف الممثل التونسي ظافر عابدين بطل مسلسل عروس بيروت عن استعداد الشركة المنتجة لإنتاج جزء ثالث من العمل.

وقال إنّ الشركة استجابت في النهاية مطالبات الجمهور بإنتاج جزء جديد، رغم اتخاذها قراراً سابقاً بعدم إنتاج أي جزء من المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً.

وأشار الممثل التونسي لأنّ خبر تقديم جزء ثالث حقيقي وليس شائعة، وتوجه بالشكر للجمهور على محبتهم ودعمهم.

وأوضح ظافر عابدين بأنّ تصوير الجزء الثالث سيبدأ في أغسطس القادم، وسيدور حول المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا، بالإضافة لأزمات العمل المستمرة، وأشار لأنّ الأحداث ستكون مختصرة، ولن تشهد وفاة ليلى طاهر.

يذكر أنّ الجزأين الأول والثاني من المسلسل الذي يتناول قصة حب فارس وثريا والصعوبات التي يمران بها بسبب العادات والتقاليد التي تقف في وجه حبهما.

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