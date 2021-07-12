فيلم الكاهن سيعرض بعد انتهاء عيد الأضحى

كشف المخرج المصري عثمان أبو اللبن عن موعد طرح فيلم الكاهن الذي انتهى من تصويره قبل مدّة، وقال عثمان إنّ الفيلم سيتم عرضه في دور السينما بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وأشار المخرج لأنّ الفيلم الجديد ينتمي إلى نوعية الأكشن والإثارة، وسيناقش مجموعة من القضايا الجديدة والتي لم تطرق من قبل.

وقال المخرج إنّ العمل أصبح جاهزاً للعرض لكن الشركة المنتجة ارتأت تأجيله لما بعد العيد.

وفيلم الكاهن من تأليف محمد ناير وبطولة نخبة من النجوم يأتي في مقدمتهم الفنان السوري جمال سليمان، محمود حميدة، حسين فهمي، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من نجوم السينما المصرية.

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