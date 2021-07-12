قرى إيطالية تقدم الأموال مقابل السكن فيها

قامت منطقة كالابريا الواقعة في جنوب إيطاليا بإطلاق مشروع دخل الإقامة النشط الذي يهدف لإحياء القرى الشبه المهجورة الواقعة في الجنوب الإيطالي، والتي لا يتجاوز عدد سكانها ال 2000 نسمة.

وأكدّ المسؤولون في المنطقة عن استعدادهم لتقديم 28 ألف يورو على مدار 3 سنوات للأشخاص المستعدين للعيش في قرى تقع بالقرب من شاطئ البحر وعلى سفوح الجبال، في محاولة لإحيائها من جديد.

ووضع المسؤولون عدّة شروط للأشخاص الراغبين بالانتقال للعيش في هذه القرى أبرزها أن يكونوا بسن أقل من 40 عاماً، وأن يقوموا بفتح عمل خاص بهم أو الاستثمار في عمل مفتوح وتطويره، بالإضافة لإمكانية انتقالهم للبلدة خلال 90 يوماً من الموافقة على طلبهم.

يذكر أنّ المسؤولين سيفتتحون باب التقديم عبر الإنترنت خلال الأسابيع المقبلة، وأكدّوا بأنّهم رصدوا 700 ألف يورو للمشروع.

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