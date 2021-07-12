منظمة الصحة العالمية تحذر الجمع بين لقاحات كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية الناس لتجنب الجمع بين لقاحات كورونا التي تنتجها الشركات المختلفة.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان إنّ توجه بعض الأشخاص لأخذ جرعات لقاح كورونا من نوعين مختلفين من اللقاحات أمر خطر للغاية، لعدم توافر بيانات ومعلومات كافية حول تأثيره على الصحة.

ودعت الجهات الصحية في كافة الدول العالمية لتنظيم علمية التطعيم، وقالت إنّ الأمر سيكون فوضوياً في حال ترك للمواطنين تحديد موعد الجرعة الثانية والثالثة والرابعة، ومن يتلقاها.

وأكدّت على أن معظم لقاحات فيروس كورونا فعالة في حال تم أخذ الجرعتين منها من نفس اللقاح.

يذكر أنّ العالم شهد تسجيل أكثر من 186 مليون إصابة وأكثر من 4 مليون حالة وفاة منذ انتشار الوباء في العالم.

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