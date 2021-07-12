يوتيوب تستعد لإطلاق خدمة YouTube Shorts في 100 بلد

تستعد شركة يوتيوب الأمريكية لطرح خدمة YouTube في أكثر من 100 بلد من أجل منافسة خدمات تيك توك.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة التي أطلقتها بشكلٍ تجريبي منذ عدة أشهر حققت نجاحاً كبيراً، وما دفعها لطرحها قريباً في 100 دولة.

وتتيح هذه الميزة لمستخدمي غوغل بإعداد مقاطع صغيرة لا تتجاوز مدتها الدقيقة الواحدة ونشرها بطريقة مشابهة للطريقة الموجودة في تيك توك، وذلك من خلال مجموعة من الفيديوهات الموجودة على يوتيوب.

وأكدّ الخبراء بأنّ يوتيوب تسعى من خلال هذه الميزة الرد على تيك توك الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب.

يذكر أنّ يوتيوب قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق مجموعة كبيرة من التحسينات والتحديثات التي من شأنها جذب العديد من المستخدمين إليها.

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