نمر جريح يتجول داخل مقصف مدرسة في الهند

على الرغم من أنه ليس من غير المألوف أن تتسلل الحيوانات البرية إلى مناطق مستوطنة بشرية؛ إلا أنه حدوث ذبك يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى مواقف متوترة إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب.

واجه المسؤولون في منطقة أحمدناغار في ولاية ماهاراشترا الهندية مثل هذا التحدي عندما شوهد نمر في المنطقة.

تم التعرف على النمر بأنه ذكر بالغ مصاب بجروح، وذلك بعدما اقتحم مقصف مدرسة في المنطقة.

بعد ذلك، وصل مسؤولو إدارة الغابات وأعضاء مجموعة الحياة البرية إلى الموقع لتنفيذ عملية الإنقاذ.

وفقًا لمقطع فيديو تم نشره تم إنقاذ “القطة الكبيرة” بعد عملية إنقاذ استمرت أربع ساعات في جواهر نافودايا فيديالايا ، الواقعة في قرية تاكالي دوكيشوار.

في الفيديو الذي شاركته المنظمة ، يمكن رؤية النمر وهو يتحرك داخل مقصف المدرسة الكبير.

وكشف المنشور ، الذي وصف عملية الإنقاذ ، أن إدارة الغابات ، التي ساعدتها مجموعة الحياة البرية، “قامت بتأمين جميع نقاط الدخول والخروج وقامت بتقييم الوضع بعناية”.

ومع ذلك ، أظهر الفيديو أنه كان من الصعب تحديد مكان النمر لأنه ظل يتنقل عبر المقصف.

عند تأكيد مكان النمر ، تم عمل ثقب في باب المطبخ وتمت إصابته بمهدئ من أجل “شل حركته”.

وكشف المنشور المرفق بالفيديو أن النمر “يخضع حاليًا للرعاية الطبية والمراقبة.

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