مالكة مقهى تسعى لدخول “جينيس” بعدد نكهات الكعك

سعت مالكة مقهى في منطقة تاراناكي على الساحل الغربي الأوسط للجزيرة الشمالية لنيوزيلندا ، بعدما “فشلت” في التخرج من مدرسة للطهي، للاعتراف بها باعتبارها من أكثر المبدعين غزارة في إنتاج نكهات الكعك في العالم.

جو واتسون ، التي تمتلك مقهى في بلدة يورونوي الواقعة على شاطئ البحر ، تسير على الطريق الصحيح لابتكار 150 نكهة من الكعك، وتأمل أن تصل بهذا إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

لقد ابتكرت، حتى الآن، 121 نكهة فريدة من الكعك وهي واثقة من أنها تمتلك الشغف والإبداع للحصول على 29 نكهة أخرى.

وقالت “واتسون”: الكعكات هي طعام بسيط ومتواضع حقًا، إنه شيء جميل أن تأكله، وأنا لا أتبع الوصفات، لدي فقط فهم كبير للنكهات وأتبع شغفي وحدسي فقط.

وأضافت “واتسون”، أنها “قطعت شوطًا طويلاً” في قسم الخبز، موضحة أن أخبارها عن نكهات الكعك المتنوعة انتشرت في جميع أنحاء تاراناكي وسافر الناس بعيدًا وفي جميع أنحاء العالم لتذوق أحدث أطباقها “سكون-كوشنز” ، على حد قولها.

وأوضحت أن إبداعاتها المفضلة هي الزنجبيل المزدوج مع الكمثرى والتين والجوز.

يعتبر إكليل الجبل والثوم المحمص البطيء والخزامى والعسل من الأشياء البارزة أيضًا ، لكن وجبة الإفطار الإنجليزية الكاملة التي تضم البودنج الأسود والنقانق ولحم الخنزير المقدد والطماطم والفطر والبيض كانت تقلبًا نادرًا.

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