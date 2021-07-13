أسماك زينة تُلقى في البحيرات.. تمثّل كابوسًا في “مينيسوتا”

تداول المسؤولون في بيرنزفيل ، بولاية مينيسوتا الأمريكية ، صورًا للعديد من الأسماك الذهبية الضخمة التي تم انتشالها من بحيرة محلية، وحذرت سلطات المدينة من أن الحيوانات الأليفة المهملة يمكن أن تنتفخ وتمثل خطورة على التوازن البيئي.

وكتبت إدارة المدينة عبر تويتر: “من فضلك لا تطلق أسماكك الذهبية الأليفة في البرك والبحيرات، إنها تنمو أكبر مما تعتقد وتساهم في رداءة نوعية المياه عن طريق التخلص من رواسب القاع واقتلاع النباتات”.

وبدأت المشكلة الحقيقية، عندما قرر الإنسان الذي اشترى هذا النوع من الأسماك للزينة والاستمتاع بها في حوض داخل المنزل؛ أن الوقت قد حان للتغيير، حيث لا يريد صاحب الحيوان الأليف إيذاء الأسماك ، ولكن لا يريد الاحتفاظ بها أيضًا، فيقرر إطلاقها في بحيرة أو بركة أو مجرى مائي محلي.

ويقول الخبراء إن هذا القرار حسن النية من المحتمل أن يكون ضارًا بشدة.

وقال برزيميك باجير ، صاحب شركة كارب سوليوشنز، وأستاذ الأنواع المائية الغازية في جامعة مينيسوتا، إن المشكلة تزداد سوءًا في السنوات الأخيرة، حيث إن المصادر الأكثر احتمالاً هي الأسماك التي يلقيها أصحابها في البحيرات بعد أن كانت في أحواض داخل المنزل.

وأضاف: يبدو أنهم يزدادون انتشارًا، أنت تفكر في عدد الأسماك التي يتم بيعها على الصعيد الوطني وعدد الأسماك التي يتم إطلاقها، وهذا عدد ضخم للغاية.

ويمكن أن تعيش السمكة الذهبية حتى عمر 25 عامًا، وتزن ما يصل إلى أربعة أرطال ويبلغ طولها أكثر من قدم، وهي تتمتع بالمرونة بشكل مدهش، حيث يمكنها البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية ويمكنها تحمل فصول الشتاء في المسطحات المائية التي تجمدت، وتعيش لأشهر دون أكسجين.

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