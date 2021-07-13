كيفية تفعيل الوضع المظلم للفيسبوك على ويندوز اندرويد و iOS

الوضع المُظلم هو إعداد اختياري على أي هاتف ذكي في الوقت الحالي، ومع ذلك إذا كنت لا تستطيع تفعيل الوضع المظلم على هاتفك الذكي، فهناك فرصة بأن تستغل ميزة الوضع المظلم التي توفرها التطبيقات بشكل فردي، ومن بينها تطبيق الفيسبوك.

الوضع المظلم لن يساعد على توفير شحن البطارية فحسب، وإنما له تأثير إيجابي جداً على صحة عين الإنسان ويساعد على تقليل الألم وإجهاد العين التي تتسبب فيه الإضاءة البيضاء.

بعض الأشخاص يجدون الوضع المظلم وسيلة مثالية للمساعدة على النوم، على الرغم أنه لم يتم إثبات ذلك علمياً حتى الآن. ولكن على كل حال، خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأ العديد من المستخدمين على نظام أندرويد و iOS يشتكون من اختفاء خيار ميزة تفعيل الوضع المظلم داخل تطبيق الفيسبوك، ولكن قامت شركة فيسبوك بالعمل على حل المشكلة خلال فترة وجيزة. وبالتالي سوف نوضح لكم الآن كيفية تفعيل الوضع المظلم لتطبيق الفيسبوك على نظام ويندوز وأندرويد و iOS في خطوات بسيطة جداً.

كيفية تفعيل الوضع المظلم للفيسبوك على اندرويد و iOS

الأمر لا يتطلب سوى نقرات معدودة. فقط قم بتشغيل تطبيق الفيسبوك على هاتفك الأندرويد أو الآيفون ثم انقر على رمز الثلاثة أشرطة الأفقية من أعلى اليسار…

ثم مرر الشاشة إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار الإعدادات والخصوصية وستجد خيار “الوضع المظلم”….

ثم قم بالنقر فوق ميزة الوضع المظلم ثم قم بتفعيل الميزة من خلال النقر على “قيد التشغيل”.

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كيفية التفعيل على الكمبيوتر

الأمر في غاية السهولة بالنسبة لأجهزة سطح المكتب. فقط قم بالنقر على أيقونة السهم الصغير من أعلى يمين المتصفح ثم انقر فوق الخيار قبل الأخير “Display & Accessibility”…

ثم قم بالتفعيل من خلال النقر على On. وهذا كل شيء.