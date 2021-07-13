فرنسا تغرّم جوجل 593 مليون دولار بسبب الملكية الفكرية

فرضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الفرنسية غرامة على جوجل، بقيمة 593 مليون دولار؛ بدعوى انتهاكها أوامر التفاوض على صفقات مدفوعة مع ناشري الأخبار ، مما زاد الضغط على الشركة، في معركة عالمية، حول كيف وما إذا كان يتعين على شركات التكنولوجيا دفع ثمن الأخبار.

وقالت الهيئة إن جوجل قد انتهكت أوامر صدرت في أبريل 2020 بأن إحدى الشركات التابعة لجوجل يجب أن تتفاوض مع الناشرين للحصول على الحق في عرض مقتطفات من محتواها في نتائج البحث الخاصة بها.

جاءت هذه الأوامر بعد شكاوى من الناشرين بأن جوجل كانت تتجاهل تنفيذ التوجيه الفرنسي الجديد بخصوص حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي.

توصلت جوجل، منذ ذلك الحين، إلى صفقات مدفوعة مع بعض ناشري الأخبار الفرنسيين ، مثل “لوموند” و”لوفيجارو” ، ولكن ليس مع آخرين مثل وكالة “فرانس برس”.

وقالت إيزابيل دي سيلفا ، رئيسة هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الفرنسية ، إن الغرامة، تعتبر من بين أكبر الغرامات التي فرضتها الهيئة في السنوات الأخيرة، وتأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات.

وأضافت: “عندما تفرض الهيئة ضوابط على الشركات؛ يتعيّن عليها تطبيقها بدقة، مع احترام نصها وروحها، ولكن في هذه الحالة، للأسف؛ لم يكن الأمر كذلك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية