أمريكي يعثر على 160 كرة بولينج أسفل منزله.. تعود للخمسينات

اكتشف رجل من ميتشيجان شيئًا غير تقليدي تحت منزله عندما ذهب لهدم السلالم الخلفية، حيث عثر على حوالي 160 كرة بولينج تعود إلى حقبة الخمسينات.

قال ديفيد أولسون ، 33 عامًا ، إنه عثر على كرة واحدة مدفونة في الرمال خلف كتل الطوب هذا الشهر، واستمر في العثور على المزيد خلال الأيام التالية.

وأضاف لصحيفة “ديترويت فري برس”: “لقد كنت في الواقع سعيدًا بعض الشيء لأنه من الأسهل قليلاً إخراج كرات البولينج من الطريق بدلاً من تحريك الرمال ومعرفة مكان وضع كل ذلك”.

يعتقد أولسون أن هناك المزيد من الكرات المدفونة تحت منزله الكائن في نورتون شورز.

اتصل بمصنع الكرات، Brunswick Bowling Products، المتواجد في المنطقة واتضح أن الكرات صنعت في الخمسينيات. قال إن موظفين سابقين اتصلوا به وأخبروه أن العمال اعتادوا أخذ كرات البولينج لاستخدامها كبديل عن الحصى أو الرمل.

وقد تبرع أولسون ببعض الكرات ويخطط لتقديم بعضها إلى متحف موسكيغون للتراث، وسيستخدم الباقي لتنسيق الحدائق أو لعمل المنحوتات.

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