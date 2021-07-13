بعد ترقب وانتظار دام لعدة أشهر، أخيراً شركة OnePlus تكشف عن مواصفات شاشة هاتفها المرتقب OnePlus Nord 2 5G والذي اتضح لنا أنه يحتوي على أحدث شرائح المعالجة من MediaTek طراز Dimensity 1200. والآن حان الوقت لفحص شاشة العرض ومعرفة كافة التفاصيل حولها.

قامت شركة OnePlus بالكشف عن مواصفات شاشة هاتف OnePlus Nord 2 على موقع تويتر واتضح لنا أنه يحتوي على شاشة ضخمة بلوحة عرض AMOLED قياسها 6.43 بوصة وتعمل بمعدل تحديث 90Hz مع دعم شهادة +HDR10.

وهذا يعني أنها نفس الشاشة المتواجدة في هاتف Nord الأصلي المزود بلوحة OLED قياس 6.44 بوصة وشاشة تعمل بنفس معدل التحديث مع تقنية +HDR10. ومن المتوقع أن تكون وحدة الكاميرا شبيهة بالضبط بنفس وحدة الكاميرا الخلفية في هاتف Nord.

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بالطبع هاتف OnePlus Nord الأصلي كان واحداً من بين أفضل الهواتف الحديثة الذي تمتع بشاشة OLED ومعدل تحديث 90Hz على الرغم أنه كان من النادر الحصول على تلك التقنيتين في هاتف واحد. ولكن سرعان ما لحقت بها شركات مثل سامسونج وشاومي وبدأوا بالفعل في إطلاق هواتف للفئة المتوسطة تتمتع بلوحات عرض OLED ومعدلات تحديث مرتفعة، ومثال حي على ذلك سلسلة هواتف جالكسي A52 وهاتف ريدمي نوت 10 برو.

ومع ذلك لا تزال لوحة عرض OLED بمعدل تحديث 90Hz ميزة رائعة وفي غاية الأهمية عندما يتعلق الأمر بهواتف الفئة المتوسطة في عام 2021. ولكن نأمل أن شركة OnePlus تحاول ترقية Nord 2 في بعض المواصفات الأخرى لكي يحقق قيمة عالية مقابل الأداء، ولا سيما في خصائص الكاميرا وقدرة البطارية.

على كل حال، من خلال الصفحة الرسمية لشركة OnePlus فيبدو أن موعد الإطلاق الرسمي لهاتف Nord 2 هو 22 يوليو القادم.