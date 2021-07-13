تطبيق Mediana – أفضل تطبيق للتأمل والاسترخاء والتخلص من الأرق للايفون!

هناك العديد من تطبيقات التأمل والاسترخاء المنتشرة على الهواتف والأجهزة الذكية إلا أن تطبيق Mediana يعتبر من أفضلها بسبب تجربة التأمل والاسترخاء المميزة التي يقدمها مقارنة بباقي التطبيقات المشابهة.

تطبيق Mediana سوف يجعلك تخوض تجربة التأمل والاسترخاء اعتماداً على مقاطع فيديو مصممة خصيصاً لذلك، الاستماع إلى مقاطع صوتية هادئة، الإرشاد الصوتي، بالإضافة إلى باقة من قصص النوم الجميلة.

التطبيق سوف يساعدك على الاستمتاع بممارسة التأمل والاسترخاء بسهولة إن كنت تواجه صعوبة في ذلك، كما سيغير طريقة تفكيرك تجاه تلك العادة النفسية الصحية فهي ليست ممارسة دينية خاصة بالرهبان أو تحتاج لخبرة مدربي اليوجا.

تجربة التأمل والاسترخاء في تطبيق Mediana تجمع بين الإرشاد الصوتي والموسيقى الهادئة في الخلفية ومقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد أي أن حواسك كلها ستكون مندمجة مع التطبيق.

الهواتف الذكية قد تكون مصدراً للإزعاج والتشتت لكن بإضافة تطبيق Mediana سوف تجمع شتات نفسك وتحد من تركيزك وتقلق من توترك وقلقك بالاستعانة بمقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد ومقاطع صوتية مخصصة لهذا الغرض.

مميزات تطبيق Mediana

يتيح تجربة التأمل Meditation والاسترخاء لأي أحد بسهولة حتى وإن لم يكن ذا خبرة سابقة.

مقاطع فيديو تم صناعتها بعناية حتى تبدأ جلسة التأمل والاسترخاء بسرعة وبمجهود أقل.

إرشاد صوتي مسموع تم صياغته بواسطة مدربين محترفين.

قصص ما قبل النوم حتى تنام بسهولة وتتغلب على الأرق.

إمكانية تنزيل محتوى التطبيق الذي تريد للوصول إليه بغض النظر عن جودة الإنترنت أو سرعته بالأساس.

البرنامج متاح للتنزيل والتجربة مجاناً، ولكن لإتاحة كافة الخيارات وكل المحتوى داخل التطبيق عليك الاشتراك في التطبيق الذي يوفر خيارين للاشتراك إما اشتراك شهري أو آخر سنوي.

السعر : تحميل مجاني