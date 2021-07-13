تحديث iOS 15 – ما الجديد في تطبيق الخرائط Apple Maps ؟

عادة ما نعتمد على تطبيق جوجل للخرائط Google Maps وخاصةً في الوطن العربي إذ أنها أكثر تفصيلاً وأكثر دقة من غيرها، لكن تطبيق خرائط ابل Apple Maps شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة ومع تحديث iOS 15 تمت إضافة عدداً من المزايا الجديدة سوف نستعرضها في هذا المقال.

اكتشف المدن بطريقة أفضل

تطبيق خرائط ابل Apple Maps في تحديث iOS 15سوف يتيح لك التجول في المدن الكبيرة بصورة محسنة عما سبق واستعراض كافة التفاصيل والمعالم والطرق والمباني وحتى الأشجار في الشوارع والأحياء حيث سيتم عرض في صورة نماذج ثلاثية الأبعاد تحاكي شكلها في الواقع بالإضافة إلى بطاقة معلومات مفصلة للشركات والمطاعم والأماكن والمعالم المهمة.



قيادة أفضل مع خرائط ابل

تطبيق خرائط ابل مع تحديث iOS 15 سوف يوفر للسائقين تجربة قيادة أفضل حيث سيتم عرض تفاصيل الطرق والكباري بشكل أكثر تفصيلاً وتوضيحاً.

التطببق سوف يعرض الطريق مع بيان المنعطفات وأماكن الدوران عبور المشاة وطرق الدراجات، كذلك سيتم عرض الحالة المرورية للطريق وأماكن الحوادث.

الواقع المعزز في الخرائط

تطبيق خرائط ابل سوف يسهل عليك الوصول للوجهة التي تود الوصول إليها وسوف يعرضها أمامك الاتجاهات على الشاشة باستخدام تقنية الواقع المعزز.

المواصلات العامة

تطبيق خرائط ابل بات يدعم المواصلات العامة في المدن مثل القطارات والحافلات وغير من وسائل النقل العام الأخرى، باستخدام التطبيق سوف تتعرف على أقرب المحطات إليك والمدة التي تأخذها حتى الوصول للمحطة الأقرب للمكان الذي تود الذهاب إليه.

التطبيق أيضاً سوف يعرض مواعيد الرحلات المختلفة على مدار اليوم.

مزايا أخرى ..