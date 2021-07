أندرويد 12 يتيح إمكانية تشغيل الألعاب قبل أن تنتهي من تنزيلها

خطوة رائعة من جوجل لتحسين تجربة الألعاب على نظام أندرويد 12 وهي توفير ميزة Play As You Download، والتي تتيح للمستخدمين القدرة على تشغيل الألعاب حتى قبل أن ينتهي المستخدم من تنزيل اللعبة بالكامل على هاتفه.

قد يهمك: النسخة الأولى من اندرويد 12 جاهزة الآن للإطلاق

ربما هذه الميزة الجديدة شبيهة إلى حد كبير مع ميزة Google Play Instant والتي تتيح إمكانية تشغيل التطبيقات وتجربة الألعاب على أجهزة أندرويد دون أن تضطر على تثبيتها على الهاتف. ولكن الفرق الوحيد بين تقنية Google Play Instant وميزة نظام أندرويد 12 الجديدة Play As You Download أن التقنية الأولى متاحة فقط للتطبيقات والألعاب الصغيرة. أما ميزة Play As You Download مخصصة للألعاب الكبيرة التي تتطلب عدة دقائق من أجل تنزيلها بالكامل.

جوجل تؤكد أن الأمر لن يستغرق بضع ثوانٍ حتى تتمكن من تشغيل اللعبة على هاتفك الاندرويد، حيث اتضح للشركة أنه أثناء مرحلة الاختبار المبكر للألعاب تكون اللعبة جاهزة للتجربة على الأقل مرتين ضعف السرعة القياسية.

بالتأكيد هي ليست الميزة الوحيدة التي اُتيحت في إصدار أندرويد 12 من أجل تعزيز تجربة اللعب. حيث تمكنت شركة جوجل من تطوير تقنية smarter texture compression والتي تعني بالعربية “النسيج الأكثر ذكاءً” وميزة جديدة لمكافحة الغش داخل الألعاب وميزة تحسين التسجيل المسبق للألعاب القادمة في المستقبل القريب.

بالتأكيد هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أن هناك منصة أصبحت قادرة على توفير تجربة اللعب قبل الانتهاء من تنزيلها بالكامل. فهناك العديد من المنصات التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر القدرة على تشغيل الألعاب بعد الانتهاء من تنزيل أجزاء محددة منها.

ولكن في النهاية يجب الاعتراف بأنها خطوة رائعة من عملاق التقنية لعشاق الألعاب لأنها ستتيح لك تجربة اللعبة أثناء التنقل أو قبل الذهاب إلى العمل بسلاسة وسرعة، وبالتالي فهي تلعب على عنصر توفير الوقت والقضاء على الملل من كثرة الانتظار أمام شاشة الهاتف لحين الانتهاء من عملية التنزيل.