تحديث واتس اب – ميزة جديدة قد تعيد حسابك المحظور مرة أخرى!

واتس اب قد يكون مليئاً بالرسائل المزعجة “سبام” بعض الشيء التي ترد المستخدمين بين الحين والآخر لذا لا يتهاون واتس اب في حظر أي حساب يقوم بإرسال رسائل مزعجة إذا ما تم الإبلاغ عنه، لكن قد يحدث أحياناً ويتم حظر حسابات وأرقام عن طريق الخطأ.

من أجل ذلك يعمل الآن واتس اب على توفير ميزة جديدة تهدف إلى مراجعة الحسابات التي يتم حظرها عن طريق الخطأ بناءً على طلب أصحاب تلك الحسابات لفك الحظر عنها.

هذه الميزة الآن لاتزال قيد التجربة، وهي تتيح للمستخدمين أصحاب الحسابات “الأرقام” المحظورة في واتس اب بالتقدم بطلب إلى فريق عمل واتس اب من أجل مراجعة نشاط الحساب وإذا ما كان فعلاً يرسل رسائل “سبام” مزعجة أم لا.

عند التقدم بطلب مراجعة الحساب، سوف تأخذ عملية المراجعة تقريباً في حدود 24 ساعة وسوف يتم تنبيهك من داخل التطبيق عند الانتهاء من عملية المراجعة وإذا ما كان حسابك قد تمت استعادته وإزالة الحظر عنه أم لا.

جدير بالذكر أن تطبيق واتس اب لديه نظام و خوارزميات تقوم تلقائياً بحظر الحسابات المشتبه بها التي ترسل رسائل مزعجة لأغراض دعائية مثلاً، أو تقوم بعمليات الاحتيال والتصيد وغيرها من الممارسات الغير قانونية.

هذا النظام وتلك الخوارزميات تعمل بشكل فعال وكفء للغاية لكنها قد لا تكون دقيقة بنسبة 100% وأحياناً تحدث بعض الأخطاء ويتم حظر بعض الحسابات عن طريق الخطأ وإن كانت تلك وقائع نادرة.

في تلك الحالة عند حظر حسابك عن طريق الخطأ، فالتقدم بطلب لمراجعة الحساب سوف يعيد حسابك للمحظور مرة أخرى إلى الحياة.

على الجانب الآخر، إن كان حسابك يقوم بالفعل بإرسال رسائل مزعجة أو يمارس أي نشاط من النشاطات المشبوهة فلن يعود مرة أخرى.

خلال الفترة القادمة سوف يقوم واتس اب أيضاً بإطلاق عدة مزايا مثل ميزة حذف الصور والفيديو عند فتحها مرة واحدة، وإعادة تصميم المحادثات المؤرشفة، وإتاحة خيارات من أجل إرسال الفيديو بالجودة العالية التي تريد بدون ضغط الفيديو كما يحدث في الوقت الحالي وسوف تتوفر تلك المزايا في تحديثات قادمة.