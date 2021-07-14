تسريبات – جميع أجهزة سامسونج المتوقعة خلال حدث Unpacked القادم

يبدو أن شركة سامسونج غير قادرة على الحفاظ على سرية أجهزتها. حيث قام المُسرب الشهير Evan Blass بتسريب عدد كبير من الصور المتحركة GIF لجميع أجهزة سامسونج القادمة والتي تتحضر الشركة للإعلان عنها خلال حدث سامسونج Unpacked القادم. من المتوقع أن تقوم الشركة بالإعلان عن أجهزتها القابلة للطي وسماعات الأذن اللاسلكية وتشكيلة جديدة من الساعات الذكية.

في البداية عرض Evan Blass فيديو بزاوية 360 درجة لهاتف Galaxy Z Fold 3 ومن خلال الصور يبدو أن الهاتف يحتوي على مكبرات صوت أعلى وأسفل الهاتف، مع شاشة كبيرة في الأمام، ولا يوجد أثر لفتحة قلم S-Pen، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة والتي تتضمن الفضي والأسود والأخضر.

في نفس الوقت تم عرض فيديو أخر على ما يبدو أنه لهاتف Galaxy Z Flip 3 والذي يتضمن شاشة الغطاء الكبيرة ووحدة كاميرا عمودية وتصميم ذات لونين التي تنوعت بين الأسود والخزامي أو الذهبي والأخضر

أما بالنسبة للأجهزة القابلة للارتداء فقد تم عرض فيديو بزاوية 360 درجة لساعة سامسونج جالكسي Galaxy Watch 4 ويبدو أن التصميم يحتوي على زرين من الجانب الأيمن للساعة ويتم عرضهما باللون الأسود والأبيض والرمادي. وهذا هو رابط التغريدة.

أيضاً تضمن التسريب عرض لطراز السور الرياضي الذي يحتوي على سوار مصنوع من السيليكون وزرين على الجانب الأيمن. على ما يبدو أن هذه التسريبات تؤكد الشائعات التي حصلنا عليها في الماضي والتي تفيد بأن الشركة تتجهز لإطلاق طرازاً كلاسيكياً وطرازاً رياضياً لساعة جالكسي Watch 4. وهذا هو رابط التغريدة.

تضمن التسريب عرض لسماعة الأذن اللاسلكية المنتظرة Galaxy Buds 2 وعلبة السماعة التي تأتي باللون الأبيض، بينما بطانة العلبة مُغطاة باللون الأبيض أو الأرجواني أو الرمادي. وهذا هو رابط التغريدة.

أيضاً قام المُسرب بعرض صورة متحركة لهاتف على ما يبدو أنه سامسونج جالكسي S21 FE، والذي رأينا له من قبل العديد من التسريبات ومن المتوقع أن يتم إطلاقه خلال وقت لاحق من هذا العام. من المتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرا بفتحة ثقب من الأمام وكاميرا خلفية ثلاثية والأزرار على الجانب الأيمن

أخيراً من المتوقع أن يتم إطلاق حديث سامسونج Unpacked خلال يوم 11 أغسطس القادم، بينما بعض الشائعات تقول أنه من الممكن أن يكون في أواخر شهر يوليو الجاري. على كل حال أصبحنا الآن على دراية بجميع أجهزة سامسونج المنتظرة، وسوف نأتيكم بأي أخبار جديدة عنها في المستقبل القريب.