أحمد عز ينفي مشاركته في الاختيار 3 وهجمة مرتدة 2

دحض الفنان المصري أحمد عز الشائعات، التي انتشرت مؤخرًا، حول مشاركته في الموسم الرمضاني القادم بمسلسليْ “الاختيار 3 وهجمة مرتدة 2”.

وقال الفنان المصري إنّه لا يعلم مصدر هذه الشائعات، وأكدّ غيابه عن الموسم الرمضاني القادم، وأشار إلى أنّه من نوعية الفنانين التي لا ترغب بالمشاركة في كلّ عام.

وكان الفنان المصري قد ظهر كضيف شرف في الحلقة 29 من مسلسل “الاختيار”، كما شارك بشخصية الضابط سيف العربي في مسلسل “هجمة مرتدة”.

وكانت بعض المواقع قد تحدثت عن اختيار عز؛ ليُشارك الفنان أحمد السقا في الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”، والذي سيَتناول بطولات الشرطة المصرية.

يُذكر أنّ فيلم “العارف” الذي بدأ عرضه، مؤخرًا، في دور السينما يعدّ آخر الأعمال السينمائية لأحمد عز.

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