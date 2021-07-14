القدر ينقذ مريضًا زرع له الأطباء كلية بالخطأ

قال أطباء أمريكيون تابعون لأحد مستشفيات جامعة كليفلاند الأمريكية، إنّهم زرعوا، لمريض كلى، كليةً بالخطأ، دون التأكد من تطابق أنسجته.

وأكدّ الأطباء أنّ الخطأ حدث يوم 2 يوليو الجاري، حيث حصل المستشفى على كلية من متبرع؛ من أجل زراعتها في أحد المرضى الذين تطابقت أنسجته مع أنسجة المتبرع، لكنّ الأطباء اكتشفوا أنّهم زرعوا الكلية في جسد مريضٍ آخر لم تُجرَ له فحوصات تطابق أنسجة.

ولحسن حظ المريض؛ فإنّ أنسجته تطابقت مع أنسجة المتبرع، وتقبّل جسده العضو الجديد، ولم يتعرض لأي مشاكل صحية.

من جهةٍ أخرى، أوقفت إدارة المستشفى المسعفين المسؤولين عن هذا الخطأ الذي كان سيتسبب بمشاكل كبيرة للمريض لولا الصدفة التي جعلت أنسجته متطابقة مع أنسجة المتبرع.

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