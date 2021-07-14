كيف تنقذ هاتفك الذي سقط في الماء؟ إليك ما يجب فعله على الفور

كيف تنقذ هاتفك الذي سقط في الماء؟ حسناً، هاتفك سقط في المرحاض، أو صديقك “خفيف الظل” سكب فوقه كوب من الماء، أو ربما قرر نفس صديقك أن يدفعك في المسبح على حين غفلة وكان هاتفك في جيبك. هذه مجرد احتمالات طرأت على بالي من وسط مئات الاحتمالات الأخرى التي من الممكن أن تتعرض فيها هواتفنا لدخول الماء إلى مكوناتها وأجزائها الداخلية.

لحسن الحظ أن جميع الهواتف في الوقت الحالي أصبحت مُصممة على مقاومة الماء، وبعض هواتف الفئة العليا “الفلاج شيب” تتمتع بتصنيف عالي IP68 من أجل مقاومة الماء والغبار. على سبيل المثال هواتف iPhone 11 / 12 وهواتف جلاكسي Ultra قادرة على تحمل الغوص بعمق يصل حتى 4 أو 6 أمتار تحت سطح الماء ولمدة 30 دقيقة.

ولكن هذا لا يعني نتعمد إسقاطها في الماء. فالمنطق يقول أن الماء هي العدو اللدود لجميع الإلكترونيات والأجهزة التقنية. ربما هذا هو الوقت المناسب لإلقاء نظرة على أفضل الهواتف الذكية المقاومة للماء في عام 2021 لكي تكون على أتم الاستعداد في المرة القادمة.

ولكن الآن ماذا تفعل لو سقط هاتفك في الماء ولم يكن هذا الهاتف من الفئة القادرة على مقاومة الماء؟ كيف ستتصرف وما الذي ينبغي فعله على الفور؟ كل هذه الأسئلة سوف نجيب عليها باستفاضة من خلال هذا المقال، فتابعوا معنا إلى النهاية.

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كيف تنقذ هاتفك الذي سقط في الماء؟

لكي نكون صادقين معكم ينبغي أن نخبركم بأن عملية إنقاذ الهاتف بعد وقوعه في الماء عملية صعبة وليست بنفس السهولة كما توضح بعض المصادر التقنية. لسوء الحظ ليست جميع الهواتف الذكية مُصممة على أن تكون مقاومة للماء.

بالإضافة إلى ذلك معظم الهواتف الذكية في الوقت الحالي لا يمكنك إزالة البطارية منها بسهولة. وبالتالي عملية تجفيف الهاتف أصبحت تحتاج إلى خبرة وحكمة وتصرف صحيح على وجه السرعة. والآن سوف نوضح لكم من خلال بعض الخطوات البسيطة ما هو التصرف الصحيح حيال هذه المشكلة.

1- قم بإغلاق هاتفك على الفور

هذه هي الحيلة. يجب عليك فوراً أن تقوم بإغلاق هاتفك من زر الطاقة حتى لو كان هاتفك من فئة الهواتف المقاومة للماء. فعندما عُرض هذا السؤال على الشركات المُصنعة للهواتف الذكية “هل ينبغي إغلاق الهاتف بعد سقوطه في الماء” حصلنا على إجابات مختلفة ومختلطة ولم نحصل على جواب كافي. على سبيل المثال قالت شركة سامسونج “ليس من الضروري إغلاق هواتف جلاكسي بعد تعرضها للماء”، بينما قالت شركة جوجل “نعم ينبغي إغلاق الهاتف”.

ولذلك حتى تكون في مأمن وعلى بر الأمان ينبغي أن تقوم بإغلاق هاتفك على الفور من زر الطاقة لمنع توصيل أي شحنة كهربائية إلى الأجزاء المبللة من الداخل. إذا كنت لا تريد إغلاق هاتفك فعلى الأقل لا تحاول توصيل أي مقبس لسماعة الرأس ولا تحاول شحن الهاتف حتى لو كنت تعتمد على الشحن اللاسلكي وتذكر جيداً هذه النصائح.

2- إذا كان هاتفك تعرض للماء المالح مثل ماء البحر فينبغي تجفيف الماء على الفور

جميعنا على علم بأن الماء المالح من المواد الآكلة للأجزاء والأجهزة الالكترونية ومن السهل أن تتسبب في تلف مكونات الهاتف. ولذلك من الضروري أن تقوم بتحضير قطعة قماش مبللة أولاً وتبدأ في مسح الهاتف بها ثم تقوم بتجفيف قطعة القماش أو تحضير قطعة قماش جافة تماماً ثم تبدأ في مسح جميع أجزاء الهاتف.

3- استخرج الأجزاء القابلة للإزالة

هذه النقطة في غاية الأهمية وخاصة للهواتف التي لا تتمتع بتصنيف عالي على مقاومة الماء. فلو كنت تستطيع، ابدأ في إزالة بطاقة الهاتف SIM وبطاقة الذاكرة MicroSD وإذا كانت البطارية قابلة للإزالة، قم بإزالتها أيضاً. وأثناء ذلك لا تحاول هز الهاتف كثيراً بين يديك حتى لا تتحرك السوائل بداخل الهاتف وتذهب إلى مناطق وأجزاء أعمق من الداخل.

4- استخدام منشفة أو قطعة قماش قطنية خالية من النسالة

يمكنك أيضاً استخدام المناديل الورقية والمناشف القطنية ولكن تأكد من كونها ناعمة جداً وخالية من النسالة. ويجب أن تكون حريص على عدم الذهاب بالمنشفة ناحية منافذ الشحن ولا تضغط على أزرار مثل أزرار الصوت والطاقة ولا تضع الهاتف أمام مراوح الهواء ولا تحاول استخدام مجففات الشعر لأن هواء المجفف المندفع من الممكن أن يتسبب في دخول الماء إلى مناطق أعمق داخل الهاتف وقد تتسبب حينها في إتلاف الهاتف وإلحاق ضرر أكبر مما كان عليه. ولكن من الأفضل أن تضعه في مكان به تدفق جيد من الهواء حتى يساعد على تجفيف أجزائه ومكوناته الداخلية.

5- اترك الهاتف وسط منشفة قطنية

إذا أردت يمكنك أن تترك الهاتف ليجف بداخل منشفة قطنية وانتظر لمدة زمنية لا تقل عن 24 ساعة قبل أن تقوم بمحاولة تشغيله مرة ثانية. تذكر هذه النصيحة جيداً: لا تحاول تشغيل الهاتف قبل مرور 24 ساعة على أقل تقدير.

أيضاً من الممكن أن تضع الهاتف وسط طبق ممتلئ بالأرز لأن الأرز من المأكولات القادرة على امتصاص الرطوبة ببراعة. ولكن للأسف الشديد لا نضمن لكم أن الأرز من الخطوات الفعالة خاصة بالنسبة للهواتف التي وصلت المياه إلى أجزائها الداخلية.

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في النهاية

والآن أنت تعلم كيف تنقذ هاتفك الذي سقط في الماء بخطوات بسيطة جداً. إذا كنت سعيد الحظ، وعلى حسب مقدار الماء الذي تم سكبه على الهاتف أو دخل إلى أجزائه الداخلية، فسوف تكون قادراً على استخدامه بشكل طبيعي بعد أن يجف تماماً. فقط حاول أن تراقب الأمور عن كثب أثناء استخدامه في الأيام القادمة.

إذا ظهرت لك بعض العلامات التي تدل على أنه لا يزال هناك ماء بالداخل أو أن الماء تسببت في تلف أي شيء بداخله، فلا يوجد خيار أمامك سوى التواصل مع مركز الصيانة المتخصص في صيانة هاتفك من أجل استبدال الأجزاء التالفة ونتمنى ألا تكون العملية مُكلفة بالنسبة لك.