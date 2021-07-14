الازدحام يدفع أمريكي لإلقاء نفسه في نهر مليء بالتماسيح

قام الأمريكي إيفان جينينجز بإلقاء نفسه من أعلى جسر حوض نهر أتشافالايا، الواقع في ولاية لويزيانا الأمريكية، بعدما سئم الازدحام الذي تسبب فيه حادث مروري.

ووثق أحد أصدقائه اللحظة المجنونة التي قام فيها الشاب، البالغ من العمر 26 عامًا، بإلقاء نفسه في النهر المليء بالتماسيح، والذي يتميز بتياره القوي.

وأكدّ إيفان شعوره بألم في كتفه عقب السقوط بالماء، وقال إنّه شعر بالخطأ الكبير الذي ارتكبه بعدما عجز عن الوصول إلى الضفة لقوة التيار.

وأشار إلى أنّه شعر بأنّ نهايته قد اقتربت، وطلب العفو من الله، وقال إنّه استمر في السباحة لمدة ساعتين أو ثلاثة قبل أن يعثر على جزيرة وسط النهر المليء بالتماسيح.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الشاب الأمريكي من النهر، ونقله إلى المستشفى، حيث أجريت له الإسعافات الضرورية.

وقال إيفان إنّ فكرة القفز خطرت له من الأفلام، وأكدّ أنّ هذه الفكرة أغبى فكرة نفذها في حياته.

يُذكر أنّ السلطات المختصة وجّهت للشاب الأمريكي اتهامات بالأذى الجنائي والتعدي الجنائي بسبب تصرفه غير المسؤول.

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