أمل عرفة تنضمّ إلى حارة القبة في الجزء الثالث

كشفت الفنانة السورية، أمل عرفة، من خلال صورة نشرتها على خاصية ستوري في إنستجرام، عن انضمامها إلى الجزء الثالث من مسلسل “حارة القبة”.

وعلّقت الفنانة السورية على الصورة بالقول: أمل عرفة نجمة الموسم الثالث من حارة القبة.

وستلعب أمل عرفة، في هذا العمل، دور إخلاص، شقيقة أبو العز، الذي يلعب دوره الفنان عباس النوري.

وكانت النجمة السورية قد غابت عن الموسم الرمضاني الماضي، بعدما رفضت العديد من العروض المقدّمة لها؛ لعدم اقتناعها بالنصوص.

وكانّ الجزء الأول من مسلسل حارة القبة قد حقق نجاحًا كبيرًا؛ ممّا دفع الشركة المنتجة إلى تصوير الجزء الثاني منه، بشكلٍ مباشر؛ تمهيدًا لعرضه في رمضان القادم، وبدء الاستعداد لتصوير الجزء الثالث من العمل.

يُذكر أنّ مسلسل “حارة القبة” ينتمي إلى مسلسلات البيئة الشامية، وشاركت في الجزء الأول نخبةٌ من النجوم أمثال “عباس النوري، سلافة معمار، خالد القيش، محمد حداقي، ونادين تحسين بك”، وغيرهم من النجوم.

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