آبل تكشف عن بطارية مُخصّصة لهواتف آيفون 12

كشفت شركة آبل الأمريكية عن بطارية جديدة مُخصّصة لهواتف آيفون 12، أطلقت عليها MagSafe.

وتأتي هذه البطارية بتصميم مختلف، وتدعم الاتصال المباشر بالجهة الخلفية من هواتف آيفون 12.

وأكدّت الشركة الأمريكية أنّ البطارية الجديدة، ستعمل بشكل متوافق مع أجهزة IPhone 12، IPhone 12 Mini، IPhone12 Pro، بالإضافة ل IPhone 12 Pro Max.

وتدعم البطارية الجديدة الشحن بقدرة 5 واط، وتعمل بشكل متوافق مع الأجهزة العالمية بنظام أي أو إس من الإصدار IOS 14.7 ، وما بعدها.

يُذكر أنّ آبل ستَبدأ في توزيع البطارية الجديدة على الأشخاص الذين تقدموا بطلب الحصول عليها خلال الفترة ما بين 22 و26 مايو الماضي، بسعر 99 دولارًا أمريكيًا.

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