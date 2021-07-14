ويكو الفرنسية تُطلق هاتفًا جديدًا.. بسعرٍ رخيص

رفعت شركة ويكو الفرنسية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ يعمل بنظام Android Go، أطلقت عليه Y62.

وينبض بداخل هذا الجهاز، معالج MT6761D رباعي النوى، ومعالج رسوميات IMG PowerVR GE 8300.

وزودت الشركة الفرنسية الهاتف بشاشة مقاس 6,1 بوصة ودقة عرض 1560×720 بيكسل، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 16 جيجا بابت، قابلة للرفع حتى 128 جيجا بايت، من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها إلى 1 جيجا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة ثلاثة آلاف ميلي أمبير، تجعل الهاتف يعمل ليوم ونصف، واي فاي، بلوتوث، ويدعم تقنية LTE، بسرعة تنزيل تصل إلى 150 ميجا في الثانية.

يذكر أنّ الشركة الفرنسية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 90 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية