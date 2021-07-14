احذروا استخدام الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها

حذّرت الصيدلانية، فيرا باشكينا، من خطورة تناول الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها، وقالت إنّ الأدوية تفقد خصائصها العلاجية بعد انتهاء صلاحيتها، وتسبب ردود فعل سلبيةً، قد تؤدي لمشاكل كبيرة في الصحة.

وأكدّت الصيدلانية أنّ شركات الأدوية مسؤولةٌ عن الأدوية حتى انتهاء صلاحيتها، وتُخلي مسؤوليتها بعد تجاوز المدة الموجودة على العبوة، أو في حال تم تخزين الأدوية بطريقة خاطئة، وفي ظروف غير مناسبة.

ودعت الصيدلانية، المرضى إلى قراءة الإرشادات المرافقة للدواء، كي يتعرفوا على الآثار الجانبية له، وطرق حفظه.

وأشارت إلى أنّ الدواء بعد انتهاء صلاحيته؛ قد يتسبّب في مشاكل كبيرة وردود فعل عكسية.

يُشار إلى أنّ الشركات المصنعة للأدوية لا تتحمّل أي مسؤولية قانونية في حال تم استخدام الدواء المنتهي الصلاحية أو المخزّن بطريقة خاطئة.

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