ابل تكشف عن بطارية ماجسيف جديدة لأيفون 12 بسعر 99$ – تعرف عليها!

من المزايا التي تتمتع بها سلسلة هواتف ايفون 12 دعم ملحقات و إكسسوارات ماجسيف MagSafe الرسمية من ابل والتي تضم بطاريات وشواحن وأغطية حماية وغير ذلك.

ابل أعلنت عن إطلاق منتج جديد ضمن سلسلة ملحقات ماجسيف MagSafe وهو عبارة عن بطارية شحن خارجية لهواتف ايفون 12 الأربعة: ايفون 12 ميني، ايفون 12، ايفون 12 برو، ايفون 12 برو ماكس.

بطارية الشحن الخارجية الإضافية MagSafe Battery Pack تلتصق مغناطيسياً بالجهة الخلفية لهواتف ايفون 12 والتي تعمل على تثبيت البطارية للهاتف دون أي أسلاك أو وصلات إضافية.

البطارية الجديدة متاحة باللون الأبيض ومغطاة بغطاء من السيليكون، البطارية تشحن هواتف ايفون 12 لاسلكياً بقوة 5 وات وبإمكانها شحن هواتف ايفون 12 ميني و ايفون 12 / 12 برو بالكامل.

شحن هواتف ايفون 12 باستخدام بطارية الشحن الخارجية سوف يستغرق وقتاً طويلاً مقارنة بالشحن التقليدي لأن عملية الشحن تتم لاسلكياً وقوة شحن الـ 5 وات ليست قوية بما فيه الكفاية.

يمكن شحن هاتف الايفون والبطارية الخارجية معاً عند توصيل الايفون بالشاحن (شحن عكسي). كما يمكن شحن البطارية نفسها مباشرة بالشاحن العادي، البطارية نفسها يمكن شحنها بقوة 15 وات. وتقول أبل أنه من الأفضل استخدام شاحن بقوة 20 وات مع كابل Lightning.

عند شحن الايفون باستخدام البطارية الخارجية، قد ترتفع درحة حرارة الايفون ومن أجل الحفاظ على سلامة البطارية الخارجية والداخلية قد يتم كبح جماح الشحن حتى يبرد الايفون ثم يتم استئناف الشحن مرة أخرى باستخدام تقنية الشحن المحسن Optimized Battery Charging وهذا قد يطوّل عملية الشحن.

إذا كنت من هواة ملحقات ماجسيف MagSafe وتود شراء تلك البطارية الجديدة لهاتف ايفون 12 الذي تملكه، عليك العلم أن البطارية سوف يبدأ طرحها في الأسواق خلال شهر يوليو الجاري ويبلغ سعرها 99 دولاراً أمريكياً بحسب ما ذكرت ابل.

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