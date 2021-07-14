حديقة حيوان “شونبرون” تعلن نفوق السلحفاة “شورلي”

أكدّت حديقة حيوان شونبورون الواقعة في العاصمة النمساوية فيينا نفوق السلحفاة الشهيرة شورلي بسبب تقدمها في السن.

وقال أحد المسؤولين في حديقة الحيوان بأنّ السلحفاة نفقت عن عمرٍ يناهز 130 عاماً، وأشار لأنّ عدد كبير من زوار الحديقة كانوا يأتون خصيصاً لزيارتها خاصةً بعد الشهر الكبيرة التي حصلت عليها عام 2016، حيث برعت بتوقع نتائج مباريات كأس الأمم الأوربية.

وعبّر عدد كبير من الأشخاص عن حزنهم لوفاة السلحفاة التي كانت تدخل السعادة على قلوبهم عند زيارة حديقة الحيوان.

يذكر أنّ السلحفاة شورلي شاركت قبل عدة سنوات في دراسة أظهرت قدرتها على تذكر الأشياء التي تعلمتها قبل حوالي سنوات بشكلٍ فوري.

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