“سنّة الحياة” لحسين الجسمي تتصدر “الأغاني المؤثرة” في الوطن العربي

عبّر الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته سنّة الحياة، وذلك بعدما احتلت الأغنية المركز الثاني عالمياً والأول عربياً في قائمة أكثر الأغاني تأثيراً ومشاهدةً على يوتيوب.

وشكر الفنان الإماراتي من خلال منشورٍ نشره على حسابه الرسمي في إنستجرام جمهوره على دعمه الكبير الذي ساعده على تحقيق هذا الإنجاز، وقال: بفضل الله وبلغتنا العربية كسبنا الاحترام العالم، وتصدرنا الصفوف الأولى.

وكان الجسمي قد طرح أغنية سنة الحياة على طريقة الفيديو كليب مسجداً من خلالها البعد والتقارب في الحياة اليومية الاجتماعية، بالإضافة لتصويره مراحل الاشتياق واللمة.

يذكر أنّ أغنية سنة الحياة من كلمات أيمن بهجة قمر، وألحان محمود العسيلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية