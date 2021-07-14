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سوني تطلق مكبر صوتي على شكل أنبوب

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة سوني اليابانية الستار عن مكبر صوتي منزلي بمواصفات مميزة أطلقت عليه LSPX-Se.

ويتميز المكبر الجديد بتصميمه المميز على هيئة أنبوب زجاجي شبيه بالشمعة قادر على توزيع الصوت على جميع الاتجاهات.

ويتميز هذا المكبر بإمكانية التحكم به ليضيء 32 وضعية إنارة متنوعة تتناسب مع أوقات النهار وديكور المكان الموجود فيه.

وأكدّت الشركة اليابانية إمكانية التحكم بهذا المكبر من خلال تطبيق Music Center، فمن خلاله سيكون المستخدم قادراً على ضبط الصوت، وضبط مؤقت المنبه، والنغمات.

وسيحتوي المكبر الصوتي على ميكرفونات ومكبرات لإجراء المكالمات، وبطارية داخلية تجعله يعمل لمدة 8 ساعات.

يذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق المكبر الصوتي الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 349 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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