غادة عبد الرازق تعود للمسرح من بوابة مسرحية استعراضية

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن عودتها للمسرح من خلال مسرحية استعراضية ستعرض بعد عيد الأضحى المبارك.

وقالت الفنانة المصرية إنّها بدأت بعقد جلسات مكثفة مع الشركة المنتجة للعمل من أجل التحضير للمسرحية المقرر تقديمها في عطلة كل أسبوع.

وأشارت لأنّ المسرحية ستنتمي للأعمال المسرحية الاستعراضية التي تتطلب تفرغاً ومجهوداً كبيراً.

وأوضحت بأنّ الشركة المنتجة للمسرحية لم تستقر حتى الآن على اسمها، ولم تتعاقد مع باقي الأبطال، وقالت إنّها بروفات المسرحية ستنطلق بشكل رسمي بعد عيد الأضحى المبارك، وبأنّ المسرحية ستعرض بشكل أسبوعي في يومي السبت والأحد.

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