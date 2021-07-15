ابل تطلق النسخة التجريبية الثالثة من تحديث iOS 15 و iPadOS 15 – هذه أهم التغييرات!

قامت ابل بإطلاق النسخة التجريبية تحديثات الايفون والايباد الخاصة بها iPadOS 15 / iOS 15 Beta 3 وكما هو معتاد فإن تلك النسخ شهدت بعض التغييرات والتعديلات البسيطة بهدف تحسين تجربة الاستخدام.

البحث في سفاري

عند الضغط على زر العنوان في متصفح سفاري من أجل القيام بعملية بحث أو كتابة عنوان الموقع سوف تلاحظ انتقال ريط البحث ليصبح أعلى لوحة المفاتيح مباشرة بعد أن كان أعلى الشاشة.

إعادة تحميل الصفحة

من مزايا متصفح سفاري في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 إمكانية إعادة تحميل الصفحة بشكل سريع بالسحب لأسفل. كذلك أضافت ابل خياراً آخر لإعادة التحميل بالضغط مطولاً على شريط العنوان ثم اختيار إعادة تحميل Reload. أيضاً عند تشغيل المتصفح في الوضع الأفقي Portrait Mode سوف تظهر أيقونة إعادة التحميل يسكل دائم.



الشاشة المنبثقة في متجر الآب ستور

عند فتح متجر التطبيقات في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 سوف تظهر شاشة منبثقة تنوه إلى المزايا الجديدة في متجر الآب ستور والتي تشمل أحداث مهمة داخل الألعاب و التطبيقات، تحميل ويدجت مختلفة على الشاشة الرئيسية، تحميل إضافات مميزة لمتصفح سفاري.



تحديث ويدجت مشغل الموسيقى

قامت ابل بتحسين ويدجت مشغل الموسيقى ضمن توجه ابل العام ناحية توفير ويدجت مميزة لتطبيقاتها الافتراضية على تحديث iOS 15 و iPadOS 15. الويدجت الجديد بات يتغير لونه وفقاً للأغنية التي يتم تشغيلها.



إعادة ضبط الايفون

قامت ابل بتغيير واجهة إعادة ضبط الايفون في الإعدادات وباتت تبرز خيار الإعداد لايفون جديد Prepare For new iPhone من أجل بيع الجهاز مثلاً أو نقل ملكيته لشخص آخر وشراء آيفون آخر جديد.

خبار إعادة الضبط Reset ومحو محتويات الجهاز والإعدادات Erase all content and settings تم نقلها لأسفل الشاشة.

كانت هذه أبرز التغييرات الواضحة في النسخة التجريبية الثالثة من تحديث iOS 15 و iPadOS 15 للايفون والايباد في انتظار إطلاق نسخ تجريبية أخرى حتى الإطلاق النهائي في سبتمبر المقبل.