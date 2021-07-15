إليكم ما لدينا من معلومات حول موعد الإطلاق الرسمي لنظام اندرويد 12

نحن الآن قد وصلنا إلى المرحلة الثانية من إطلاق نظام شركة جوجل الجديد لهواتف الاندرويد “أندرويد 12”. ولكن في رأيي الشخصي لازلنا بعيدين تماماً عن اعتبار النظام الجديد على كونه أصبح مستقراً بما يكفي لكي ننصحكم بسرعة تجربته.

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حتى هذه اللحظة، فلقد شهدنا إطلاق الإصدار التجريبي الثالث من أندرويد 12. رأينا ثلاث معاينات للمطورين مع تحديثين طفيفين بينهما، واثنين من الإصدارات التجريبية مع تحديث ثانوي. وهذا يعني أننا لا نزال في انتظار إصدار تجريبي واحد على الأقل، بمعنى أننا في انتظار الإصدار التجريبي الرابع، وبعدها سيكون من السهل توقع موعد الطرح الرسمي لنظام أندرويد 12.

للتذكير، كانت قد أطلقت شركة جوجل في العام الماضي الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 11 في شهر يونيو، بينما الطرح النهائي لأندرويد 11 كان في أوائل شهر سبتمبر 2020. وبالتالي نتوقع أن نرى جدول زمني لإصدار أندرويد 12 مشابه إلى حد كبير مع نفس جدول نظام أندرويد 11.

بناءً على بعض التسريبات، فمن المتوقع أن تقوم شركة جوجل بإطلاق تحديثات شهرية لنظام أندرويد 12، ويمكننا توقع الإصدار التجريبي الرابع خلال شهر أغسطس القادم. الإصدارات التجريبية قد تكون كافية في معظم الحالات لاستخدام المستهلك العادي، وبالرغم من ذلك قد يكون هناك بعض المشاكل الغير مستقرة في النظام التي تواجه البعض الأخر من المستخدمين.

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بمجرد أن تقوم شركة جوجل بإطلاق الإصدار التجريبي الرابع، سيكون من السهل التنبؤ بموعد الطرح الرسمي للنظام، قد يأتي الإدصار التجريبي الرابع في منتصف أو نهاية أغسطس أو حتى في بداية سبتمبر.

ولكن بسبب جائحة كورونا قد نرى سير تطوير عملية الإطلاق مختلفة تماماً عما يمكن أن نتوقعه. ولذلك سوف نترقب معكم في صمت جديد الأحداث خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتأكيد سوف نوافيكم بكل ما هو جديد عن نظام جوجل القادم.