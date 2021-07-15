جديد تويتر.. ميزة تتيح للناشر التحكم بمن يمكنه الردّ على تغريداته

كشف منصة تويتر عن ميزةٍ جديدةٍ تُساعد المستخدمين على التحكم بمن يمكنه الردّ على تغريداتهم.

وتفسح الميزة الجديدة المجال أمام المستخدمين لتحديد الأشخاص المسموح لهم الردّ على التغريدات بعد نشرها.

وكانت تويتر تسمح للمستخدمين بتحديد الأشخاص المسموح لهم الرد قبل نشر التغريدة، أمّا الآن فأصبح بإمكانهم إجراء تعديلات بعد نشرها وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم الرد عليها.

وقالت تويتر إنّ الميزة الجديدة ستحد من الهجوم على المغردين، خاصةً وأنّ تويتر لا يتيح للمستخدمين إجراء تعديلات على التغريدات بعد نشرها، وبهذه الطريقة؛ لن يكون المستخدم لحذف التغريدة بسبب هجوم المغردين عليه.

ولتفعيل الميزة الجديدة؛ يجب على المستخدم النقر على النقاط الثلاث الموجودة في الجانب العلوي، لتظهر له مجموعة من الخيارات، منها خيار تغيير من يمكنه الردّ على التغريدة.

يذكر أنّ الخاصية الجديدة أصبحت متاحة لجميع مستخدمي نظامي “أي أو إس” وأندرويد، بالإضافة إلى مستخدمي نسخة الويب.

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