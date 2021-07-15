مايكروسوفت تعلن رسمياً عن خدمة ويندوز 365 السحابية – نظام ويندوز قائم على السحابة

هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أن مستقبل الحوسبة سيكون مبني على السحابة، ولكن مايكروسوفت تثبت اليوم صحة هذه الأقاويل بعدما أعلنت عن خدمة “ويندوز 365” المستندة على السحابة والتي تتيح القدرة لأي مستخدم بالوصول إلى نظام تشغيل ويندوز 10 أو 11 (بمجرد إطلاقه رسمياً) والاستفادة من جميع تطبيقاته ومزاياه عبر الإنترنت سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ماك أو كروم أو حتى أندرويد.

أعلنت بالأمس شركة مايكروسوفت عن خدمة “ويندوز 365” المستندة على السحابة، ولكن لن يتم إطلاقها بشكل رسمي إلا في يوم 2 أغسطس من عام 2021. والتي ستسمح للمؤسسات وشركات الأعمال بتعزيز قدراتهم الإنتاجية بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. نعم أنت قرأت كلماتي بشكل صحيح، للأسف مايكروسوفت تحاول تضييق نطاق الخدمة الجديدة على قطاع الأعمال وليس المستخدمين الأفراد.

سيكون لقطاع الأعمال القدرة على الوصول إلى نظام التشغيل وجميع خدماته وتطبيقاته بمجرد استخدام أحدث إصدار من متصفح الإنترنت الذي تستخدمه بشكل طبيعي على جهازك.

ولكن حتى في حالة انقطاع اتصال الإنترنت فسوف يتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع أعمالك واعداداتك كما تركتها بالضبط، وبمجرد عودة اتصال الإنترنت ستكون قادراً على استكمال أعمالك مباشرةً كما كانت. يتم الاحتفاظ بجميع البيانات على السحابة وليست على الجهاز لكي تتأكد مايكروسوفت من سلامة وأمن المعلومات.

الخدمة لا تختلق كثيراً عن بعض الخدمات المماثلة مثل Google Stadia أو Xbox Cloud Gaming، ولكن بدلاً من التركيز على الألعاب، تستهدف خدمة ويندوز 365 التركيز على قطاع الأعمال والإنتاجية. المؤسسات والشركات ستكون قادرة على اختيار خطة الدفع والاشتراك وشراء الخدمة لأي عدد من الأجهزة حسب احتياجاتها.

ولكن حتى هذه اللحظة لم تفصح شركة مايكروسوفت عن الكثير من المعلومات مثل أسعار الخدمة وخطط التسعير وما إلى ذلك. ولكن بما أننا حصلنا على صفحة رسمية تؤكد بتواجد الخدمة، فهذا يعني أنها خدمة متواجدة بالفعل ولديها تاريخ إطلاق وبالتالي نتوقع أن نحصل على المزيد من المعلومات عنها خلال وقت قريب جداً، على أمل أن نرى إمكانية استخدامه للمستخدمين العاديين.