عملية بطولية لإنقاذ عائلة علقت وسط السيول

شهدت منطقة كاتالينا، الواقعة في ولاية أريزونا الأمريكية، عملية إنقاذ بطولية، قامت بها فرق الإنقاذ، حيث تمكنت من إنقاذ عائلة علق وسط السيول، التي ضربت المنطقة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الملتقطة لعملية الإنقاذ؛ وجود أب وابنتيْه على متن سيارة، وسط المياه التي حاصرتهم من جميع الاتجاهات.

وتمكن رجال الإنقاذ من اقتحام المياه والوصل إلى العائلة، حيث تم سحب الطفلتيْن في البداية، قبل أن يعودوا، وينقذوا الأب.

من جانبها، علّقت مقاطعة غولدر رانش على عملية الإنقاذ، من خلال تغريدة على تويتر، أكدّت من خلالها سلامة الجميع.

يذكر أنّ مناطق عدّة بولاية أريزونا؛ شهدت فيضاناتٍ كبيرةً، وهذا ما دفع السلطات الملحية لمطالبة السكان في المناطق المتضررة؛ بمغادرة منازلهم والاحتماء بالمناطق المرتفعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية