الحظ يبتسم لمتقاعد روسي ويهديه 7 ملايين دولار

ابتسم الحظ، أخيرًا، لمتقاعدٍ روسي، يدعى أناتولي كيم، وأهداه جائزةً كبرى في اليانصيب، وصلت قيمتها إلى سبعة ملايين دولار أمريكي.

وقالت مصادر في اليانصيب الحكومي إنّ الرجل المتقاعد، الذي يعيش في يوجنو ساخالينسك، ويعمل في البناء؛ قد ربح الجائزة في السحب الذي أُقيم يوم 5 يوليو الجاري.

وأشارت إلى أنّ الرجل المحظوظ قَدِمَ في اليوم التالي لاستلام الجائزة، وقال إنّه كان في موسكو عندما سمع الخبر، وهذا ما دفعه للقدوم بشكل فوري للحصول على أمواله.

وأوضح أناتولي أنّه دأب على المشاركة في اليانصيب منذ عشر سنوات، بعدما سمع برجلٍ ربح جائزة كبرى.

وقال إنّه اعتمد، في البداية، على سحب الأرقام المفضلة لديه، قبل أن يغيّر تكتيكه، مؤخرًا، ويعتمد على الحظ فقط.

وعبّر عن سعادته بهذه الجائزة، وأشار إلى أنّه سيُنفقها في سبيل تغيير حياة عائلة، حيث سيشتري منازل وسياراتٍ لأبنائه، وسيَحرص على تلقي الأحفاد تعليمًا جيدًا.

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