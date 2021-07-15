آسر شاهين سيظهر كضيف شرف في مسرحية كوكو شانيل

كشفت الفنان المصري آسر شاهين عن الدور الذي سيلعبه في مسرحية كوكو شانيل لشريهان والمقرر عرضها على منصة شاهد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وسيظهر النجم المصري في المسرحية كضيف شرف، وسيلعب دور صحفي باباراتزي يسعى لإجراء لقاء صحفي مع شريهان.

وتعدّ هذه المسرحية الأولى لشريهان منذ فترة طويلة، وستكون من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، ومشاركة نخبة من النجوم.

وستلعب شريهان في المسرحية التي ستعرض تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية دور كوكو شانيل مصممة الأزياء الشهيرة التي ولدت فقيرة، وعاشت في دار الأيتام بعد وفاة والدها، قبل أن تشق طريقها نحو الشهرة.

يذكر أنّ النجم المصري آسر شاهين يقوم حالياً بتصوير مشاهده في مسلسل الثمانية الذي يشارك فيه عدد من النجوم أمثال غادة عبد الرزاق، خالد الصاوي، ريم مصطفى، وغيرهم.

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