أم تضطر لإلقاء ابنتها من الطابق الأول لتحميها من الحريق

شهدت مقاطع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لأم تلقي ابنتها من الطابق الأول بعدما اندلعت النيران في منزلها وفقدت الأمل في إنقاذها.

حيث اضطرت الأم ناليدي مانيوني للثقة بجيرانها بعدما اندلعت النيران في شقتها بسبب أعمال العنف التي انتشرت في البلاد.

وقالت الأم إنّ النيران كانت تحاصرنا من كل جنبٍ، وعندما فقدت الأمل خاطرت بإلقاء ابنتي الرضيعة للجيران الذين كانوا مستعدين للإمساك بها، والذين شجعوني بكلماتهم على إلقائها.

وألقت الأم طفلتها باتجاه الجيران الذين نجحوا بإمساكها دون أن تتعرض لأي أذى، وقاموا بنقلها للمستشفى حيث أجريت لها مجموعة من الفحوصات التي أكدّت سلامتها.

وأكدّت الأم شعورها بالخوف بعدما ألقت رضيعتها لكنّ إمساك الناس بها أدخل السعادة لقلبها.

واجتمعت ناليدي بابنتها مجدداً بعدما نجح رجال الإنقاذ في إخراجها من منزلها المحترق.

يذكر أنّ جنوب أفريقيا شهدت أعمال شغب بعد اعتقال الرئيس السابق زوما لتقاعسه عن التعاون في تحقيقات عن قضايا فساد.

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